publié le 26/03/2018 à 23:31

L'objectif de Selectra est d'aider les Français à faire des économies en faisant le bon choix. L’entreprise est leader de la comparaison des fournisseurs d’accès à l’électricité, au gaz et à Internet en France. Selectra a fait signer 270.000 contrats d’électricité, de gaz et d’accès Internet. Donc autant de changement de fournisseurs.



L'entreprise qui était à la base un projet étudiant emploie désormais plus de 600 personnes. "On a dupliqué le modèle fait en France à d’autres pays. Nous avons une activité en Espagne, au Portugal…" explique Xavier Pinon, son cofondateur, au micro de RTL. Pour faire des économies, "tout dépend du profil de consommation" et des habitudes de chacun comme le souligne Xavier Pinon. "Le profil dépend de votre type de dépense. Si votre chauffage est collectif par exemple, ou si il est à l’électricité, au gaz...", il faut considérer plusieurs facteurs pour faire le bon choix et Selectra aide donc les consommateurs dans cette optique.



Selectra s'est développé et doit faire face à la concurrence, mais elle affiche désormais un chiffre d'affaire de 25 millions d'euros. Dix ans auparavant l'entreprise, qui relevait plus du projet étudiant, faisait un chiffre d'affaire de 40 euros.