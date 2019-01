Eau en bouteille vs robinet, les algues dans notre assiette, les sports aquatiques - émission du 20 octobre

publié le 20/10/2018 à 07:00

Invitée témoin : Fanny Agostini, présentatrice du magazine Thalassa sur France 3, et auteure d’un manifeste à paraître le 24 octobre prochain L'Océan est notre avenir (Editions Autrement)

En bouteille ou au robinet, quelle eau consommer ?

Invitée : Vanessa Lopez, naturopathe, auteur de Je m'initie à la naturopathie (Editions Leduc S.)

L’algues est-elle la nouvelle star de nos assiettes ?

Invité : Olivier Picard, cuisinier passionné de cuisine végétale, fondateur de l’atelier culinaire « Terra Culinaria » et co-auteur du livre Les algues au naturel (Editions Alternative)

Quels sont les avantages à pratiquer un sport aquatique ?

Invité : Ulrik Doucet, coach sportif au sein d’Aqua By

L'Océan est notre avenir (Editions Autrement)

Je m'initie à la naturopathie

Les algues au naturel