Drogue au volant : ce que vous risquez

publié le 18/08/2018 à 08:08

Comme l'alcool au volant, la consommation de stupéfiants est une grave infraction au code de la route. De plus, elle est responsable de 13% des accidents mortels sur les routes de France. Un chiffre qui atteint les 22% pour les 18-24 ans.



En cette période estivale, l'association Prévention routière met en garde les automobilistes tentés de prendre le volant après avoir consommé des stupéfiants. Pour cause, conduire sous l'effet du cannabis multiplie par deux le risque de causer un accident mortel. La raison ? Les stupéfiants influent sur la capacité à évaluer les distances et rendent les réflexes plus lents.

Par ailleurs, les traces de drogue sont détectables dans le sang jusqu'à 3 semaines après l'arrêt de la consommation. En cas d'accident sous l'emprise de stupéfiants, votre assureur risque de ne pas vous indemniser. En prime, vous risquez de vous retrouver avec une surprime plus élevée.