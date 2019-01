Douleurs : les hommes plus sensibles que les femmes, selon une étude

publié le 13/01/2019 à 01:09

Messieurs, vous seriez plus sensibles à la douleur que les femmes ! C'est en tout cas ce que concluent une étude canadienne publiée par la revue Current Biology le 12 janvier. Pour en arriver à ce résultat, les chercheurs basés à Montréal et Toronto ont effectué des tests sur des souris et des êtres humains et ont constaté que les mâles gardaient plus particulièrement un souvenir précis d'une douleur passée.



Se la remémorer provoquait ainsi chez le sexe prétendument "fort", un stress et une hypersensibilité en lien avec cette expérience pénible, et qui serait à l'origine de la douleur chronique. Ce qui ne serait pas le cas pour les femmes. Une fois la première douleur subie, elles auraient davantage la capacité à l'oublier lorsqu'elle se manifeste de nouveau.

Menée sur 41 hommes et 38 femmes âgés de 18 à 40 ans, l'étude consistait à appliquer une chaleur sur l'avant-bras. Une expérience renouvelée le lendemain de la première phase. Les hommes ont alors dit souffrir davantage que la veille de la douleur provoquée par cette chaleur.

La mémoire influerait ainsi sur le mécanisme de la douleur, pour le professeur Loren Martin, l'un des auteurs de la publication. "Si le souvenir douloureux alimente la douleur chronique et si nous comprenons comment cette dernière s'imprime dans la mémoire, peut-être pourrons-nous soulager certains patients en agissant directement sur les mécanismes de la mémoire", indique le scientifique.