Divorce et complications pour ce lion

publié le 13/08/2018 à 22:30

Après 37 ans de vie commune, Marie a décidé de mettre fin à son mariage avec le père de ses deux enfants (âgés de 30 ans maintenant). Après un an, elle voulait divorcer mais ne pouvait pas car cela est mal vu dans sa famille. Elle a donc attendu la mort de son père pour pouvoir enclencher la procédure. Cela fait deux ans qu'elle est en instance de divorce mais sa famille (enfants, belle-sœur, mère...) n'accepte pas cette démarche et ne comprenne pas son choix. Christine Haas l'a conseillé d'exprimer son vrai soi... Quelle vie aura-t-elle après son divorce ? On vous dit tout ce soir...

