publié le 02/07/2018 à 09:26

Le prix de la moutarde n'en finit plus de monter. C'est la une du Bien Public, le quotidien de Dijon. Avec deux raisons à cela, d'abord les intempéries au Canada, car la moutarde de Dijon est faite, pour 70%, à base de graines venues du Canada.



Or le pays a dû faire face l'an dernier à des conditions climatiques déplorables, résultat : moins de récolte et plus elle est faible plus les prix augmentent. Autre explication : la flambée des prix des emballages. Le prix du verre qui sert à produire les pots progresse à cause lui des coûts énergétiques. Le prix du carton, aussi, qui sert lui à transporter la marchandise explose la faute, explique le patron de la reine de Dijon, au boom des ventes sur internet.

Les besoins en colis en carton ont considérablement progressé ces dernières années. Chaque année, rappelle le journal, les usines de Côte d'Or produisent 90.000 tonnes de moutarde. C'est 85% de la production française, 50% de la production européenne. La filière générerait près de 150 millions d'euros de chiffres d'affaires par an.

Kylian Mbappé fait le tour du monde des Unes

150 millions d'euros. C'est ce qu'a déboursé il y a presque un an le PSG pour s'offrir Kylian MBappé. Et ce lundi 2 juillet, la presse internationale est unanime écrit Le Parisien aujourd'hui en France. "Il a le monde à ses pieds", ajoute L'Équipe.



De l’Asie au continent sud-américain en passant par l’Afrique, toute la planète foot ne parle que de lui. En Italie, il a ainsi partagé la une de la Gazetta dello Sport avec son coéquipier du PSG Edison Cavani vainqueur avec l'Uruguay. "Les stars ce sont eux", écrit le journal. Mbappé, star même au Brésil, alors que tous les regards sont tournés vers la Seleçao et Neymar qui joue contre le Mexique ce lundi 2 juillet. Le journal Lance! a choisi, note Le Parisien, de faire sa Une sur Mbappé en reprenant une partie de la devise de la république française : "Liberté, Égalité, MBappé".



Plus globalement souligne, Le Courrier International, c'est toute l'équipe de France qui reprend des couleurs hors de nos frontières. La presse étrangère note le journal, qui adore nous critiquer, ne tarit pas d'éloges. Un exemple : le Daily Telegraph qui se félicite d'avoir retrouvé l'équipe de France qu'"on espérait, je cite depuis si longtemps... La France de la jeunesse, de l'énergie et de l'aventure."

Paul Pogba, patron dans le vestiaire

Une équipe de France dont on découvre que le patron, dans les vestiaires en tout cas, ne s'appelle pas Kylian Mbappé mais Paul Pogba. C'est à lire dans L'Équipe : samedi, une heure avant le coup d'envoi contre l’Argentine, il a pris la parole devant le groupe "hyper remonté", note le journal. "Moi, a-t-il lancé, je n'ai pas envie de rentrer à la maison, j'ai encore envie de manger des pâtes pendant deux semaines. Alors il va falloir laisser nos couilles sur le terrain". Discours fleuri mais visiblement efficace.



Un peu plus tôt, raconte L’Équipe, Didier Deschamps avait convoqué le 11 de départ. Les 3 attaquants en ont visiblement pris pour leur grade, et notamment Mbappé, le sélectionneur lui a présenté, devant tout le monde, sa feuille de stat, un peu comme un prof qui rend une copie décevante, Didier Deschamps avait déploré le faible nombre de courses à haute intensité. Le message semble être passé.

Sortie d'un album posthume de John Coltrane

Il y a un récit passionnant sur un album tombé du ciel dans Le Figaro. Un album signé John Coltrane, le Jean-Sébastien Bach du jazz comme le surnomme ce lundi 2 juillet Raphael Imbert.



Plus de 50 ans après sa mort, le saxophoniste sort un nouvel album, inédit. Enregistré en 1963, il avait été perdu par le musicien. C'est la famille de sa première épouse qui l'a récemment retrouvé.