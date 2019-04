DIAPORAMA - Qui sont les 10 femmes les plus riches au monde ?

1. Françoise Bettencourt-Meyers (53 milliards de dollars). Cocorico ! La première femme de ce classement est française. L'héritière de Liliane Bettencourt et de l'empire L'Oréal est la 15e personne la plus riche au monde.

1. Françoise Bettencourt-Meyers (53 milliards de dollars). Cocorico ! La première femme de ce classement est française. L'héritière de Liliane Bettencourt et de l'empire L'Oréal est la 15e personne la plus riche au monde. Crédits : JEAN-PIERRE MULLER / AFP | Date :

7. Laurene Powell Jobs (18,8 milliards de dollars). Veuve de Steve Jobs, elle est devenue actionnaire d'Apple et de Disney. Elle est également la femme la plus riche au monde dans le secteur des technologies.

7. Laurene Powell Jobs (18,8 milliards de dollars). Veuve de Steve Jobs, elle est devenue actionnaire d'Apple et de Disney. Elle est également la femme la plus riche au monde dans le secteur des technologies. Crédits : STEVE JENNINGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

8. Gina Rinehart (17,4 milliards de dollars). Cette femme d'affaire australienne et héritière du groupe d'exploitation minière Hancock Prospecting était la femme la plus riche du monde en 2012.

8. Gina Rinehart (17,4 milliards de dollars). Cette femme d'affaire australienne et héritière du groupe d'exploitation minière Hancock Prospecting était la femme la plus riche du monde en 2012. Crédits : TONY ASHBY / AFP | Date :

9. Iris Fontbona (16, 3 milliards de dollars). Elle a hérité de la fortune de son mari, fondateur du Luksic Group, une société spécialisée dans l'exploitation minière. Iris Fontbana est la personne la plus riche du Chili et la 5e en Amérique du Sud.

9. Iris Fontbona (16, 3 milliards de dollars). Elle a hérité de la fortune de son mari, fondateur du Luksic Group, une société spécialisée dans l'exploitation minière. Iris Fontbana est la personne la plus riche du Chili et la 5e en Amérique du Sud. Crédits : Capture d'écran Youtube/ Top 10 Relevant | Date :

publié le 05/04/2019 à 14:38

Un divorce à 36 milliards de dollars. L'homme le plus riche du monde Jeff Bezos, fondateur et patron d’Amazon, et sa femme MacKenzie Bezos, s’apprêtent à mettre fin à 25 ans de mariage. Cette dernière va conserver 25 % des actions qu’ils détenaient ensemble, soit 4 % de l’ensemble des actions Amazon.



Selon Forbes, elle deviendrait ainsi la 3e femme la plus riche du monde derrière deux héritières : la Française Francoise Bettencourt Meyers (53 milliards de dollars) et l'Américaine Alice Walton, du groupe Waltmart (45 milliards).

Si la majorité de ce classement est constitué par des femmes ayant bénéficié d'héritage, aucune d'elles ne figurent parmi les 10 premières fortunes mondiales, exclusivement masculin. Un palmarès que domine Jeff Bezos, dont la fortune est estimée à 112 milliards de dollars. Il est suivi par Bill Gates (90 milliards) et Warren Buffett (84 milliards). Premier Français et Européen du classement, Bernard Arnault est quatrième (76 milliards).