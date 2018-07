Des recettes innovantes à base de poissons bleus !

publié le 31/07/2018 à 12:30

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



Sardines, maquereaux, anchois, harengs... En plus d'être de véritables aliments santé grâce à leur richesse en protéines et oméga 3, ces petits poissons dits "bleus" sont très abordables et se conservent des années ! Même si l'on n'y pense pas forcément, il existe mille manières de les cuisiner et notre trio Franco-Italo-Belge est là pour vous le rappeler ! Infos conso, recettes originales et bonne humeur au rendez-vous !

Allô Chef ?

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, la grande chef Hélène Darroze vous présentera sa recette de maquereau mariné grillé au chalumeau !

Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Thierry Jourdan dirige la Conserverie La Quiberonnaise, installée sur le port de pêche de la presqu'île de Quiberon, en Bretagne. Il vous parlera avec passion de son métier et vous expliquera en quoi ses sardines sont différentes des autres...

Retrouvez ses produits sur son site !

L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Direction la Russie pour l'escale de Jean-Sébastien. Fermez-les yeux... Écoutez... Vous y êtes !

