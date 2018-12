Des briques de lait contenant des résidus de détergent rappelées en magasin

publié le 23/12/2018 à 17:51

Il convient de vérifier le numéro de lot de ses briques de lait demi-écrémé "J'aime le lait d'ici". Le lot 18312 de la marque, dont certaines briques contiennent potentiellement des "résidus de produits de nettoyage", fait l'objet d'une mesure de rappel et de retrait, indique ce dimanche 23 décembre la coopérative de lait française Sodiaal.



Le lot incriminé porte la date de péremption du 8 mars 2019, un horaire de production entre 8h40 et 11h54, ainsi que l'agrément sanitaire FR 44-025-001. Ni la zone géographique, ni la composition des détergents responsables de la contamination, ne sont précisées dans la fiche d'information.

La société C SA, qui commercialise le produit pour Orlait, a procédé à ce retrait/rappel après avoir reçu "une réclamation pour du lait de couleur brune", précise Sodiaal. La coopérative détient notamment les marques Candia, Entremont, Le Rustique, Cœur de Lion, RichesMonts, Régilait, ou encore Yoplait.

"Aucun signalement de consommateurs malades"

"Cet incident est lié à une erreur humaine" et "s'est produit sur une très courte durée, environ deux minutes dans la ligne de production", souligne la première coopérative de lait française qui dit n'avoir reçu "aucun signalement de consommateurs malades", contrairement à des allégations en ce sens qui circulent sur Facebook. "Une analyse" a été lancée à la suite de ce problème qui concerne des "réseaux de distributeurs spécialisés dans la restauration et quelques magasins Systèmes U", selon Sodiaal.



La marque "J'aime le lait d'ici" appartient à Orlait, dont Candia, elle-même filiale de Sodiaal, est l'actionnaire majoritaire. Sodiaal, dont le chiffre d'affaires s'élève à 5,1 milliards d'euros, a collecté 4,7 milliards de litres de lait auprès de 20.000 producteurs l'an dernier. Le groupe, qui emploie plus de 9.000 salariés, est présent dans les produits laitiers frais mais aussi les laits en poudre dont les laits infantiles. Depuis 2014, le groupe a élargi son activité aux produits surgelés avec l'intégration du pâtissier et traiteur Boncolac.



Il y a tout juste un an, un autre groupe laitier, Lactalis, était dans la tourmente. Le fabricant avait été contraint d'arrêter sa production à l'usine de Craon et de rappeler l'ensemble des lots de lait infantile de cette usine à la suite d'un scandale lié à la contamination à la salmonelle.