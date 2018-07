Départs en vacances : les bons réflexes à adopter en cas de température élevée

publié le 28/07/2018 à 11:04

Malgré un rafraîchissement notable des températures ce samedi 28 juillet, il fera tout de même très chaud sur les routes, il faut donc être prudent et adopter les bons réflexes. Il est nécessaire de penser d'abord à ne pas pousser à fond la climatisation mais à la régler pour obtenir cinq à six degrés de moins que la température extérieure. Pas davantage, sinon, gare aux effets sur votre gorge et surtout gare à la surconsommation. Une climatisation trop forte ou mal réglée peut faire bondir la consommation de carburant, jusqu'à 20% de plus !



Tout au long du trajet, il faut bien penser à s'hydrater, vous comme vos enfants. D'ailleurs, en cas d'arrêt, il ne faut jamais laisser les enfants dans la voiture. Christophe Ramon, de l'association Prévention Routière, rappelle "que même pour une course de 10 minutes il faut sortir les enfants car dans un habitacle exposé au soleil, la température monte extrêmement vite". Enfin, s'il n'y a pas de place à l'ombre, n'oubliez pas le pare-soleil qui permet d'éviter de transformer le volant en radiateur, tout en permettant de réduire de dix degrés la température dans l'habitacle.