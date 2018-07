publié le 28/09/2016 à 07:20

Martine Pinville, la secrétaire d'État à la Consommation, a lancé mardi 27 septembre une campagne nationale d'information et de prévention pour alerter les consommateurs sur la recrudescence des pratiques frauduleuses dans le secteur du dépannage à domicile. Face au abus de plus en plus fréquent, Nicolas Godfroy, responsable juridique UFC - Que Choisir, appelle à "ne pas céder à l'urgence". Selon le représentant de l'association de consommateurs, il est toujours possible de trouver une solution transitoire avant de faire appel à un artisan dans des conditions plus apaisées : couper l'eau en cas de fuite ou se faire héberger par des proches ou à l'hôtel lorsqu'on claque sa porte sans ses clés.



Si jamais vous êtes obliger d'avoir recours à un dépannage à domicile de nuit ou le weekend, gare aux abus cependant. L'ouverture d'une simple porte claquée ne doit pas excéder 140€ selon Nicolas Godfroy, 350€ dans la cas où il faudrait remplacer le cylindre. Pour éviter les arnaques, il est aussi possible d'exiger un devis écrit avant que l'artisan ne touche à quoi que ce soit.