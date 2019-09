Démenagement : les droits à connaître

publié le 10/09/2019 à 09:20

Le cas de Marie-Anne



Le 23 mars 2019, Marie-Anne loue un camion sur le site Internet d’une agence de location en prévision de son déménagement en mai. Elle règle tout de suite 1639 €. Seulement, trois semaines plus tard, pour une question de commodité, elle annule sa commande et loue ailleurs. Elle acte son désistement par un mail. A ce moment-là, elle s’attend à se faire rembourser l’intégralité de son versement (déduction faite d’une somme de 30 € au titre des frais de gestion de dossier comme prévu dans les conditions générales de vente). Pourtant, les semaines passent et elle n’est pas créditée. A la place, la société par laquelle elle avait réservé rejette la balle sur l’agence où elle aurait dû récupérer le véhicule. Son argument serait qu’elle ne fait plus partie de son réseau depuis la commande. Le problème, c’est que l’agence en question la renvoie vers la première entreprise en expliquant qu’elle n’a pas encaissé l’argent ! Malgré ses multiples relances, impossible, depuis, de trouver une solution…

