Démarchage téléphonique : les appels étrangers ne pourront plus se camoufler

publié le 01/08/2019 à 16:22

Vous croyez à un appel d'un voisin et il s'agit pourtant d'un centre d'appel étranger qui vous propose un produit à la vente. Et pourtant, le numéro qui s'inscrit sur votre téléphone paraît bien français. Cela ne devrait plus vous arriver. Les appels de démarchage depuis l'étranger n'ont plus le droit de s'afficher avec un numéro commençant par un indicateur géographique français (01-05) et par 09, a annoncé l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).

L'Arcep a en effet constaté des "usurpations de numéros" de la part d'entreprises dont les centres d'appels se situent à l'étranger, mais qui prennent un numéro français pour passer leurs appels commerciaux et tromper les consommateurs. L'objectif de l'Arcep avec cette mesure est de "lutter contre les nuisances dont sont victimes les utilisateurs finals", puisqu'ils seront mieux informés sur l'origine géographique d'un appel avant de répondre.

Selon un sondage réalisé en 2016 par l'UFC-Que Choisir, "chaque foyer est démarché téléphoniquement 4 fois par semaine, 47% (des 11.972 répondants) indiquant l'être presque tous les jours". L'enquête ajoute que "75% déclarent que les sollicitations sont plus nombreuses qu'il y a 10 ans".

Il existe d'ores-et-déjà une liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement afin de ne plus être démarché par un professionnel avec lequel vous n'avez pas de contrat en cours. Il faut pour cela se rendre sur le site conso.bloctel.fr.