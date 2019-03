M6 / Felix Thommen et Pauline Ben Sassi

publié le 27/03/2019

Le papier peint est de retour depuis quelques saisons et ne va pas quitter nos intérieurs de sitôt. Une aubaine pour la manufacture Zuber installée à une quarantaine de kilomètres de Colmar en Alsace.





Fondée en 1797 par Jean Zuber, elle emploie aujourd'hui une vingtaine de salariés. Dans cet établissement, rien n'a changé depuis plus de 200 ans. Sauf le chiffre d'affaire qui était de 3 millions d'euros l'an dernier.

Pour les architectes d'intérieur et les décorateurs, les papiers-peints issus de cette maison sont un must comme le déclare Claudio Petoello. "C'est la première fois que je pose un Zuber, il y a une forme d'excitation. La difficulté c'est de trouver la bonne personne pour le poser".

L'artisan peintre, Frédéric Eder, 65 ans est une référence dans la pose de ces papiers peints d'exception et il connait le privilège de poser un papier peint Zuber : "Un peintre dans sa carrière il en posera 2-3, moi j'ai pu en faire une bonne quinzaine".

Un papier peint d'exception

6 h de travail non-stop sont nécessaires pour poser 10 bandes de papier-peint. Montant de la facture,12.000 €, le prix d'un savoir-faire unique.



Les couleurs uniques s'obtiennent grâce à une technique transmise par les anciens à chaque nouvelle génération d'imprimeurs. L'impression se fait avec des planches, un peu à la manière d'un tampon encreur. Une technique ancestrale qu'ils ne sont plus que cinq à maîtriser dans le monde.



Des caves alsaciennes à la Maison Blanche

Dans ses sous sols, l'entreprise stocke pas moins de 150.000 planches d'origine, certaines ont servi à imprimer le décor Amériques qui se trouve dans le bureau ovale de la Maison Blanche.



Un panoramique de 15 mètres de long made in Alsace. Une commande à 10.500 euros faite dans les années 60 par Jacqueline Kennedy, alors première dame des États-Unis.



Pour contempler des panoramiques, plusieurs solutions s'offrent aux curieux. Tout d'abord, se rendre au musée de Rixheim dans le Haut-Rhin qui expose en permanence onze panoramiques et dispose d'un beau site internet tandis que le musée des Arts décoratifs de Paris en présente deux.