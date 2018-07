publié le 26/04/2016 à 06:58

Cette transaction devrait faire du bien à l'économie française. Le groupe français DCNS a remporté ce que l'on peut aisément qualifier de "mégacontrat". Un constrat estimé à 34 milliards d'euros pour la construction de la prochaine génération de sous-marins australiens, a annoncé mardi 26 avril le Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Le spécialiste du naval de défense détenu par l'État français et Thalès était en compétition avec l'allemand ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) et un consortium emmené par Mitsubishi Heavy Industries et soutenu par le gouvernement japonais.



Il s'agit de la plus importante commande militaire passée par l'Australie et elle porte sur 12 sous-marins océaniques de plus de 4.000 tonnes qui devront remplacer les sous-marins actuels de la classe Collins fonctionnant au diesel et à l'électricité. Avec ce contrat à 50 milliards de dollars australiens (soit 34,5 milliards d'euros), l'Australie entend doubler sa flotte pour la porter à 24 bâtiments. Le Premier ministre australien a indiqué que la recommandation du panel chargé d'étudier les offres était "sans équivoque".

"Un grand jour pour l'avenir de l'emploi"

"L'offre française présentait les meilleures capacités pour répondre aux besoins uniques de l'Australie", a déclaré le chef du gouvernement à Adelaide, où les sous-marins seront construits. Malcolm Turnbull a précisé qu'il avait informé François Hollande du choix australien. Les 12 sous-marins, a-t-il dit, seront "les vaisseaux les plus sophistiqués construits dans le monde". L'entrée en service des nouveaux sous-marins est prévue en 2027. Outre les sous-marins, le contrat porte sur une enveloppe globale sur 50 ans comprenant notamment les infrastructures, la maintenance et la formation des équipages.

Au micro de RTL, Matthias Fekl, le secrétaire d'État au Commerce extérieur, a salué ce contrat. "C'est une excellente nouvelle. Il faut féliciter tous ceux qui ont travaillé là-dessus. L'excellence française, qui dans cette matière comme dans beaucoup d'autres, exporte.



Le processus d'appel d'offres a été particulièrement sensible en Australie sur fond de craintes pour l'industrie navale locale. Canberra cherchait à obtenir des assurances qu'une grande partie du processus de fabrication serait réalisée en Australie de façon à maximiser la participation et l'emploi de l'industrie australienne. "C'est un grand jour pour notre marine, un grand jour pour l'économie australienne du XXIe siècle, un grand jour pour l'avenir de l'emploi", a-t-il poursuivi.