Croissance : l'équation budgétaire est en train de se résoudre seule

La croissance a augmenté de 0,5% au deuxième trimestre, selon le chiffre que vient de publiée l'Insee.Un chiffre qui va faire plaisir à Emmanuel Macron car il compte beaucoup sur la croissance pour résoudre l'équation budgétaire. Ce chiffre confirme que la croissance est bien de retour et que l'on fera en 2017 mieux qu'en 2016. L'an dernier on avait à peine franchi la barre d'1%. Cela confirme que la reprise est bien là.



Le PIB en 2017 progresse sur un rythme deux fois plus élevé qu'en 2016. L'objectif de dépasser 1,5% de croissance cette année est plus que jamais crédible. Un succès qui est certainement dû à François Hollande et à Emmanuel Macron. Ce deuxième trimestre était à cheval sur les deux quinquennats. Indéniablement, cette reprise économique a été enclenchée par François Hollande puisque qu'en fait, c'est depuis la fin de l'année dernière que l'on est sur un rythme de croissance soutenu.

Mais l'arrivée d'Emmanuel Macron a permis de consolider cet élan.Son élection a créé un nouveau climat. Et c'est excellent pour les affaires. Quand on croit à des lendemains qui chantent, on investit et on consomme. Emmanuel Macron compte beaucoup sur cette croissance pour mener sa politique. Chaque dixième de point supplémentaire de PIB rapporte autour de 2 milliards d'euro, grâce notamment à la TVA qui rentre mieux quand l'activité s'accélère. Le budget 2017 est basé sur une croissance de 1,5%. Tout ce qui viendra en plus, c'est en quelque sorte du bénéfice , de l'argent qui n' a pas été budgété et que le gouvernement pourra affecter où il veut .

La croissance d'aujourd'hui se suffit à elle-même

Emmanuel Macron cherche 4,5 milliards d'euros d'économies pour boucler le budget 2017, il veut serrer les dépenses pour réduire le déficit à 3% avant la fin de l'année. Si la croissance continue sur cette lancée, cela viendra tout seul. Le chiffre donné par l'Insee ce 28 juillet permet d'espérer une croissance sur l'année de 1,6%, voire 1,7%. Soit un ou deux dixième de plus que les prévisions. L'équation budgétaire est en train de se résoudre toute seule.



Il faudra néanmoins faire le bilan à la fin de l'année, nous ne sommes qu'à mi-parcours. Et l'on n'est pas à l'abri d'un retournement de conjoncture au deuxième semestre, même si les économistes et les instituts de prévision n'y croient pas. Il peut toujours y avoir des imprévus : une flambée du prix du baril de pétrole, une envolée des taux d'intérêt, une rentrée sociale agitée, des tensions géopolitiques. Mais il semble bien que nous soyons rentrés dans un cercle vertueux. La croissance d'aujourd'hui se suffit à elle-même et alimente la croissance de demain.



Une croissance due à des performances de secteurs-clés de l'économie comme le bâtiment qui a vraiment repris des couleurs, ou l'automobile qui affiche des résultats remarquables. Le tourisme et l'agroalimentaire en train de sortir de leur convalescence. C'est aussi dû au nombre de défaillances d'entreprises qui n' a jamais été aussi bas depuis 20 ans, à l'investissement qui se redresse, aux créations d'emploi qui remontent. C'est ce que l'on appelle l'alignement des planètes : les feux passent au vert les uns après les autres. Cela va permettre à Emmanuel Macron et son gouvernement de retrouver des marges de manœuvre. L'héritage du précédent quinquennat ne pourra plus servir d'excuse.