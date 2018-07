Croissance en faible hausse au 3e trimestre

publié le 28/10/2016 à 07:31

Une nouvelle en demi-teinte. L'économie française a renoué avec une légère croissance au troisième trimestre, enregistrant une hausse de 0,2% du produit intérieur brut (PIB). L'estimation, publiée vendredi 28 octobre par l'Insee, encourage à retrouver un peu d'optimisme après le repli inattendu de l'activité économique enregistré au printemps (-0,1%). Toutefois, des mots-même du ministre de l'Économie et des Finances, Michel Sapin, cette première estimation à 0,2% de croissance pour le troisième trimestre rend "plus difficile d'atteindre" l'objectif de 1,5% fixé par le gouvernement pour l'année 2016.



Cette estimation, conforme aux dernières prévisions publiées par l'institut statistique, s'explique principalement par une hausse de l'investissement des ménages et des exportations, la consommation restant, pour sa part, stable. La reprise est de nature faible, après un +0,6% au premier trimestre, puis une stagnation au deuxième qui avait rendu les pronostics moins optimistes pour la croissance de la France en 2016. La consommation, quant à elle, stagne pour le deuxième trimestre consécutif.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Sapin, reconnaît que ce niveau de la croissance du PIB au troisième trimestre rend "plus difficile d'atteindre" l'objectif de 1,5% fixé par le gouvernement pour 2016. Ce chiffre, "conforme aux prévisions", ne remet toutefois pas en cause "la dynamique de reprise à l'oeuvre depuis un an et demi" et "ne change rien sur le front du chômage qui baisse nettement, comme sur le front du déficit qui recule et atteindra les objectifs fixés", poursuit Michel Sapin.