CPVA : Les coulisses, épisode deux !

publié le 27/09/2016 à 16:22

Ce matin l'équipe de CPVA aide Pascal :

Le 14 mai, la femme de Pascal commande une cuisine chez un grand magasin d’électroménager qu'elle a payée 4600 euros. Celle-ci devait être installée le 31 juin dernier. Et, elle n'est toujours pas finie d’être posée !!! Pour l’installation, le grand magasin sous traite avec une autre société. Et quand il les contacte pour les avertir que le travail n’est pas terminé et qu’il y a de nombreuses malfaçons, on lui renvoie vers cette société, en se dédouanant de toute responsabilité.

> Ce matin, les bouts de cuisine

