Couple : peut-on changer l'autre ?

Au début d'une histoire amoureuse, tout est beau, tout est rose. Mais avec le temps, ces manies ou traits de caractère qui nous charmaient ou que l'on acceptait sans problème finissent par exaspérer. Et l'envie que sa moitié fasse des efforts et change se fait alors plus prégnante. Réflexions, reproches et autres disputes altèrent de ce fait la qualité de la relation... Pourquoi supportons-nous moins certains côtés de notre partenaire avec le temps ? Peut-on le faire se remettre en question ? Réciproquement, serions-nous prêts à changer pour lui ?





- Patricia Delahaie : psychosociologue, coach de vie et coach en amour, auteure de "La relation mère-fille, les 3 clés de l'apaisement" et "Comment s'aimer toujours", éditions Leduc.s



- Bernard Geberowicz : psychiatre et thérapeute familial, auteur de "J'arrête d'être jaloux(se)", éditions Eyrolles et "Les 7 vertus du couple", éditions Odile Jacob



