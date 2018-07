Coupe du Monde 2018 : quelles voitures possèdent les Bleus

publié le 13/07/2018 à 23:02

Le seul membre de l’équipe de France à avoir adopté une Volkswagen (partenaire des Bleus) à titre personnel, c’est le coach Didier Deschamps, qui circule dans un gros SUV Touareg. En réalité peu ou pas de voitures tricolores pour nos joueurs. Ils ont un faible pour les étrangères.



Les Italiens ont beau avoir été absent de cette Coupe du Monde, pour les voitures c'est une autre histoire. Samuel Umtiti roule en Maserati GranTurismo. Sublime avec 460 chevaux sous le capot. Autre arrière à rouler italien : Lucas Hernandez. Révélation de cette coupe il conduit une Alfa Romeo Giulia, avec un V6 de 500 chevaux.

Et les Allemands éliminés au premier tour, sont toujours champions du monde des berlines haut de gamme. N’Golo Kanté, par exemple, est en Mini Cooper S et le capitaine de l’équipe, Hugo Lloris, roule dans une chic Mercedes CLS 50. Mais la marque à la mode en ce moment chez les Bleus c'est la Mercedes AMG, c’est-à-dire les versions ultra-sportives des Mercedes, avec des clients comme Giroud, Kimpembe. Comptez une bonne centaine de milliers d’euros pièce minimum !

Mais au top du top automobile, on trouve deux stars de l’équipe de France : Antoine Griezmann et Paul Pogba. Ils ont la même voiture, une Rolls Royce Wraith. C’est un énorme coupé et la plus puissante des Rolls avec un V12 biturbo de 632 chevaux et un prix de base à près de 300.000 euros.



En revanche, un joueur ne possède pas de voiture c'est Kylian Mbappé. Il a beau avoir été flashé a 37 kilomètres heures sur le terrain, il ne conduit pas ! En effet en quittant Monaco pour le PSG, il a aussi quitté son auto-école. Le jeune joueur de 19 ans doit le passer cet été après la finale.

La cerise sur le capot

Ça roule pour Alpine qui annonce chez nos confrères d'Auto Plus déjà plus de 4.700 commandes pour sa nouvelle Alpine A110 : 300 ont été livrées. Un carton absolu pour Renault qui ne s'attendait pas à un tel succès.



Voilà peut-être une voiture française fabriquée à Dieppe, qui terminera dans le garage d'au moins un joueur de l'équipe de France de foot.