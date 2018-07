publié le 17/07/2018 à 12:57

La Poste aussi s'invite à la fête. Depuis lundi 16 juillet, l'entreprise française a mis en vente un carnet "collector" de quatre timbres pour célébrer la victoire de l'équipe de France de football face à la Croatie (4-2) en finale de la Coupe du monde en Russie.



Chaque timbre affiche un fond tricolore, sur lequel se détachent les deux étoiles désormais visibles sur le maillot des Bleus. Elles représentent les deux victoires françaises à la Coupe du monde de football : la première en juillet 1998 et la seconde vingt ans plus tard, le 15 juillet 2018. Sur chacun des timbres, on lit également ce simple message : "Merci les Bleus".

Ce carnet exclusif a été créé "pour remercier les joueurs français de leur exceptionnel parcours", indique La Poste sur son site internet. Tiré à 60.000 exemplaires, il est vendu au prix de 5 euros. Une version numérique à imprimer est également disponible au prix de 0,77 euro le timbre.



Le "collector" est disponible sur le site de la boutique de La Poste, ainsi que dans les 300 bureaux philatéliques de France.

¿¿¿¿

Merci les bleus ¿¿¿#ChampionDuMonde2018

Le collector de 4 #timbres exclusif est disponible sur https://t.co/mEjJJgYxzQ pic.twitter.com/H2A2udqHbi — La Poste (@lisalaposte) 16 juillet 2018