Artisans : ce qu'il faut savoir

publié le 25/06/2019 à 09:20



Le cas de Sandrine

Le mari de Sandrine, qui est artisan taxi, vit une situation ubuesque. Depuis quelques années, il se voit refuser tous ses crédits alors que ses finances se portent plutôt bien… Il ne comprend donc pas pourquoi aucun organisme ne veut lui prêter de l’argent, jusqu’au jour où un de ces organismes finit par lui donner l’information : son mari apparaîtrait sur le dossier comme étant en liquidation judiciaire !

Après de nombreuses recherches, il découvre que son numéro de SIREN a en fait été associé par erreur à une société de plomberie en Guadeloupe qui est liquidée ! Il s’agirait d’une erreur de saisie du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre au moment de prononcer la liquidation de cette société…

Il a écrit à tout le monde : à la chambre des métiers, au tribunal de commerce de Guadeloupe, au liquidateur de la société de plomberie, au tribunal de son département… personne ne lui donne de solution. Son mari est toujours en activité, il continue de payer son RSI, mais ne peut pas faire de crédit, et ne peut donc pas changer de voiture, il ne peut pas non plus répondre aux appels d’offre, etc.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoignez ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr