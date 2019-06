Malfaçons : ce qu'il faut savoir

publié le 18/06/2019 à 09:20



Le cas de Caroline

En 2015, Caroline achète un lot de lames de composite à une société pour réaliser le sol de sa terrasse. Elle paie 1 512 €. Ce professionnel lui recommande un artisan pour la pose de ces lames.



Au printemps dernier, des défauts apparaissent : certaines lames se fendent et se cassent ! Sa mère de 75 ans est d’ailleurs déjà tombée une fois à cause de ça ! En mai dernier, l’artisan qui lui a fourni les lames revient chez elle et remplace celles qui sont défectueuses.

Mais, les choses ne s’arrangent pas ! Le problème s’est généralisé à toutes les lames de la terrasse ! Depuis, elle est sans nouvelle de l’artisan. Il ne répond ni à ses courriers, ni à ceux de son avocate.

