Banque: les moyens de se défendre

publié le 06/09/2019 à 09:20

Le cas de Roland



30 000 € sont bloqués sur le compte de Roland depuis 2 mois et demi, impossible d’y toucher ! En juin dernier, il souhaite virer cet argent d’un compte à un autre, faisant tous deux partie de la même banque. Erreur de RIB : son conseiller vire les fonds vers un compte… d’une autre banque ! Roland ne fait pas attention et signe un document qui valide ce virement. Le problème, c’est que depuis le 26 juin dernier, la banque qui a reçu l’argent, bloque tout ! Ces 30 000 € doivent, entre autres, servir à payer des artisans pour la rénovation de sa maison. Il a également des impôts à payer. Sa carte de crédit rattachée à ce compte est bloquée, impossible, donc, de l’utiliser ! Impossible, également, de rapatrier son argent vers la première banque ! Il ne peut pas, non plus, faire de démarches sur l’application de sa banque ou sur son espace personnel en ligne, tout est bloqué !

