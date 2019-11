Travaux électricité : attention danger

publié le 19/11/2019 à 19:53

Le cas de Myriam



Myriam a acheté une maison en décembre 2018, dans laquelle toute l’électricité est à refaire. Elle signe un devis avec un électricien, les travaux doivent durer un mois et une semaine. Ils commencent début février et prennent beaucoup de retard, ils ne se terminent que fin juin. Elle a payé 14.889 euros pour cette installation (il reste 1.889 euros pour l’alarme mais elle ne fonctionne pas). A la fin du chantier, elle a des doutes sur la qualité de l’installation : alarme installée dysfonctionnelle, tableau électrique qui ne semble pas aux normes, décharge électrique qui a provoqué des dommages sur votre électroménager… Elle décide de faire passer un technicien spécialisé. Il rédige un rapport accablant en août et conclut que l’installation est dangereuse. L’électricien conteste ce rapport, il décide donc d’ouvrir un dossier auprès de sa protection juridique. Une expertise contradictoire est organisée. Elle tire les mêmes conclusions. Le devis d’un autre professionnel estime que les réparations s’élèvent à 20 000 euros. Quand elle se retourne contre l’électricien, il menace de déposer le bilan et lui réclame le solde de la facture de l’alarme qui ne fonctionne pas ! Quand son assurance se retourne contre l’assurance de l’électricien, elle n’obtient aucune réponse.

