Voiture sans carte grise : les recours

publié le 17/06/2019 à 09:20

Le cas de Patrice

En juin 2018, après plus de douze mois de chômage, Patrice accède au statut d’autoentrepreneur dans le but de prendre des chantiers dans le bâtiment. Pour mener à bien ses missions, il achète un véhicule d’occasion en LOA (location avec option d’achat) auprès d’une concession.



Il paie tout de suite 2000 € et il s’engage à verser 265 € par mois pendant 2 ans.Le 23 juin, il réceptionne bien le véhicule. Il commence à rouler en attendant que le garage lui envoie la carte grise. Problème, un mois après, il ne dispose toujours pas du certificat d’immatriculation.

Quand il se rend sur place, le concessionnaire explique avoir quelques soucis informatiques. A le croire, le problème devrait vite s’arranger. Seulement, les mois défilent et il ne dispose toujours pas de sa carte grise. Il apprend de la bouche du concessionnaire que la voiture serait gagée ! Malgré ses relances, personne ne règle le problème.

