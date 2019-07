Le tracteur à l'arrêt

publié le 30/04/2019 à 09:20



Le cas de Stéphanie



Le mari de Stéphanie est bûcheron. Le 16 juin 2018, il achète un tracteur d’occasion à un concessionnaire agricole pour 3600€. Cet engin doit lui permettre de transporter plus facilement du bois et de réaliser quelques travaux agricoles sur votre propriété. Mais, au moment de prendre possession du tracteur, la carte grise n’est pas prête. Sur le coup, le vendeur lui assure qu’il enverra le précieux sésame la semaine suivante. Sauf que 8 jours après, son mari ne dispose toujours pas du certificat d’immatriculation. Et pour cause, la concession finit par lui concéder qu’elle doit reprendre contact avec l’ancien propriétaire, une exploitation agricole. En octobre, Damien apprend même qu’elle n’était pas titulaire du véhicule au moment de la vente.



