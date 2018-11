Le bateau en cale sèche

publié le 23/11/2018 à 09:20





Le cas d'Eric

En juin dernier, Eric signe un devis avec une entreprise pour le transport de son bateau entre la Belgique et la France. Il verse un acompte de 2 280 € sur une facture totale de 4 560 €. Sur le devis, il est stipulé que son bateau sera chargé le 18 juillet et livré le 21… Le problème : la prestation n’a jamais été effectuée ! La raison ? De nombreux reports de dates de livraison et une incompréhension totale entre lui et le prestataire ! Il tente quand même de régler ce litige à l’amiable en laissant à la société le choix de la date de livraison. On lui propose le 29 août. Dans la foulée, il confirme par écrit son accord pour cette « proposition ferme et définitive » … Le jour J, personne ne se présente ! .