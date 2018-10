La dévouverte qui ne rapporte rien

publié le 04/10/2018 à 09:20

Le cas d'Alexis

L’association d’Alexis connait une situation financière critique... Et pour cause ! Une société lui doit, à ce jour : 33 400 €… Alexis est à l’origine d’une découverte qui propose aux entreprises des machines, appelées « encodeurs », qui permettent d’améliorer la qualité de leurs produits. En septembre 2016, il signe un contrat avec une société qui propose des produits de bien-être (compléments alimentaires, extraits de plantes, produits à base d’eau de mer…). Alexis loue donc ces machines à cette société. Montant du loyer : 13 500 € par trimestre. Au moment de la signature du contrat, l’entreprise lui donne un chèque de caution de 75 000 € qu’il n’a jamais encaissé. Problème : depuis juin 2017, la société ne le paie plus. A ce jour, elle lui doit 33 400 € si on s’en tient au loyers impayés mais 106 350 € si on ajoute les pénalités de retard évoquées noir sur blanc dans le contrat ! .





