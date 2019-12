Usurpation d'identité : Comment s'en sortir

publié le 02/12/2019 à 09:20

Le cas d'Alban



Le cauchemar d’Alban débute le 3 juillet 2018. Ce jour-là, il reçoit un courrier de l’URSSAF lui indiquant qu’il vient d’ouvrir une société de vente de voitures dans une autre région. Il pense tout de suite être victime d’une usurpation car il a envoyé des copies de sa carte d’identité lors d’une recherche de logement. Pour se couvrir, il porte plainte. Et fait bien car dans les mois qui suivent, il reçoit recevez des appels de policiers lui expliquant que les véhicules de son pseudo garage auraient servi pour commettre des braquages, des délits de fuite ou des trafics de stupéfiants… Au total, 270 voitures auraient été immatriculées au nom de son « entreprise » ! Tout s’accélère en septembre 2019 quand son employeur reçoit un avis à tiers détenteur de 57.906€ pour une flopée d’infractions qu’il aurait commises ! Il fait le nécessaire auprès de l’administration pour faire valoir sa bonne foi. Pour autant, la machine continue de s’emballer et il reçoit de nouveaux avis à tiers détenteur. Aujourd’hui, on lui réclame même 200.000€ ! Il y a urgence, d’autant que l’on vient déjà de lui saisir 750€ sur son propre compte. Sans compter que l’on lui a aussi retiré 4 points sur son permis de conduire…



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr