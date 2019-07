Connaissez-vous la vraie recette du carpaccio ?

publié le 17/07/2019 à 14:55

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table.



La nourriture crue ! C’est l’été, il fait encore chaud aujourd’hui un peu partout en France, c’est vrai qu’on a tendance à manger léger, froid et parfois cru… La viande, le poisson, les crudités, on va faire le tour et vous dresser un menu tout cru.

On mange des aliments non cuits depuis longtemps. Et ce un peu partout dans le monde !

Viande crue en tartare ou en carpaccio, poissons en sashimi ou en ceviche ou simplement une carotte rapée !



Mais depuis quelques temps on a vu réapparaître une pratique vieille comme le monde : le crudivorisme dont on sait qu’il était pratiqué 2000 av JC. De la même manière que le vegannisme était le style d’alimentation des cathares il y a 1000 ans. Alors pas de prosélytisme, nous allons faire le point sur le plaisir que l’on peut prendre en mangeant cru !





Le coup de fil du jour

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, Marie Sophie L., spécialiste de la raw food autrement dit la nourriture crue. Ses recettes sont à retrouver sur son site: https://linstantcru.com/

Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !



A gagner : des montres RTL, des guides du Routard et une montre RTL !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !









SOS Luana

Vous avez besoin d’une idée de repas pour un événement particulier ou tout simplement pour égayer votre quotidien, heureusement il y a SOS Luana!







Pâte à pizza maison



Ingrédients ( 6 personnes )



400ml d'eau tiède

500g de farine complète ou bio

1,5g de levure sèche ou 3g de levure fraîche

2 cuillère à sucre d'huile d'olive

11g de sel

½ cuillère à café de sucre





Passer la farine au tamis. Faire un puits ; diluer la levure dans un fond d’eau tiède ; ajouter à la farine mélanger en rabattant la farine vers l’intérieur ; ajouter le sucre ; le sel et le reste d’eau. Bien travailler puis mettre l’huile d’olive. Confectionner un pain transférer dans un bol couvrir avec un film transparent ; laisser reposer 2h ; il doit doubler de volume . Travailler encore la pâte divisez-la dans le nombre de pizza que vous voulez faire . Couvrir avec un torchon et laisser reposer encore 30 min . Rabattre la pâte garnir à votre choix cuire dans un four à 200° pendant 20 min.



