publié le 30/04/2016 à 17:02

Le 1er mai n'est pas uniquement synonyme de vente de muguet ou du traditionnel défilé dédié à la fête du travail. La date marque également la mise en vigueur de nouvelles tarifications. La SNCF a durci ses conditions d'échanges et de remboursements de billets. Désormais, l'échange sera facturé 5 euros à partir de trente jours avant le départ du train, et de 40% du prix du billet avec un plafond de 15 euros la veille et le jour du départ pour les TGV, par personne et par trajet. Le plafond est fixé à 12 euros pour les Intercités à réservation obligatoire. La retenue pourra donc atteindre jusqu'à 30 euros par personne, y compris pour un simple échange, pour un billet aller-retour.



Du côté de la tarification du gaz appliqué par Engie, l'ex GDF, plus de 6 millions de foyers vont profiter d'une nouvelle baisse après celle de 3,72% déjà accordée au 1er avril. Ces baisses varieront en fonction de l'utilisation de chaque foyer. La diminution sera 0,61% hors taxes en mai, pour les foyers se chauffant par exemple, au gaz. Tandis que la réduction atteindra 0,2% pour ceux qui utilisent le gaz uniquement pour la cuisson et de 0,4% pour ceux qui en ont un double usage.

Un code de la route modernisé

C'est une des conséquences de la loi Macron votée le 6 août 2015. Les notaires verront leurs tarifs baisser de 2,5% à partir du 1er mai. Une réduction pas franchement significative pour les particuliers puisque selon les calculs du Conseil supérieur du notariat cela représentera un gain de 40 euros pour un acheteur qui fait l'acquisition d'une maison de 200.000 euros.

Les candidats au permis de conduire devront s'adapter à quelques changements avec un panel de 1.000 nouvelles questions lors de l'examen du code de la route. Le format reste le même, à savoir 40 questions posées en 25 minutes. Mais les conditions pour réussir l'examen seront les mêmes : avoir au minimum 35 bonnes réponses sur les 40 posées. Seul changement, les questions seront choisies parmi 1.000, contre 700 auparavant, remises à jour, avec notamment des vues aériennes et, à partir du 1er juin, quatre séquences vidéos. Certaines abordent de nouveaux thèmes comme les usagers vulnérables (vélos, piétons...), l'éco-conduite, le secourisme et les nouvelles technologies.