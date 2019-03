publié le 22/03/2019 à 11:21

En ce moment, entre la crise des "gilets jaunes", les repas sans viande et les 80 km/h sur les routes, on a mille raisons de se disputer pendant les repas de famille. Alors, le magazine Pèlerin nous révèle les neuf règles d'or pour se parler sans crier. C'est ce qu'on appelle la Communication Non Violente.



Ne pas chercher à convaincre à tout prix, savoir écouter, ne pas juger, cela parait de bon sens et assez vertueux. Et même presque trop... Il faudrait par exemple "exprimer sa colère calmement", et donc, quand la moutarde nous monte au nez, commencer par se taire, respirer un bon coup, chercher d'où vient la colère et pouvoir alors l'exprimer sans hurler. Pèlerin mesure apparemment la difficulté de la chose. Sur un dessin d'illustration, un personnage fulmine : "je te réponds dans 5 minutes, hein... juste le temps d'écouter mon corps et de chercher mon besoin pas satisfait."

Autre défi : éviter le "tu" au profit du "je." Par exemple, en voiture, ne dites pas "tu conduis trop vite" mais "j'ai peur quand tu roules à plus de 80, j'ai besoin de sécurité, serais-tu d'accord pour rouler au maximum à 80 ?" En somme, j'explique ce que je ressens, j'exprime mes besoins, je demande gentiment. Sur le papier, c'est parfait... Mais dans la vraie vie, difficile de l'appliquer !