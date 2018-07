Comment sont réalisés les tests de pollution des voitures en France

publié le 31/01/2018 à 23:12

Il y a quelques jours, le New York Times révélait qu'un institut de recherches a réalisé une étude où des singes étaient enfermés dans une pièce où étaient envoyés les gaz d'échappement d'une Coccinelle diesel. Excuse de Volkswagen. Mais on peut se poser la question : comment sont réalisés les tests de pollution en France ?



En France c'est l'UTAC, organisme privé, qui est chargée de procéder aux essais pour établir la mise en conformité des voitures. Essais qui se déroulent dans ses deux centres situés en Île-de-France. Jamais de tests n'ont été menés avec des animaux jurent les constructeurs. Tout se passe via des machines, en laboratoire, où un pilote est chargé de tester les véhicules sur un banc d'essai. Même si ces tests répondent parfaitement à la norme européenne, ils sont de plus en plus critiqués pour leur manque de réalisme.

C'est vrai que depuis des années, que ce soit pour la pollution ou la consommation, ces tests sont montrés du doigt car les voitures qui se présentent à ces tests sont de véritables bêtes de concours. Pas de clim par exemple, des pneus parfaitement gonflés, et des tests réalisés à une vitesse d'escargot. Autant dire qu'on est loin de la vraie vie, dans la circulation. C'est la raison pour laquelle dans les prochaines années les tests vont évoluer avec plus de réalisme. C'est déjà le cas depuis le 1er septembre pour les les nouveaux modèles. Ces tests qui alternent labo et route seront obligatoires pour toutes les automobiles neuves en septembre prochain.

Mais déjà, un constructeur n'a pas attendu et a lui-même mené ses propres essais sur route : PSA, en collaboration avec des ONG comme France Nature Environnement. Pour que tout soit transparent, 58 voitures passées au crible sur la consommation : Peugeot, DS, Citroën.



Là, tout est pris en compte y compris le nombre de passagers ou les bagages. Au final, PSA a enregistré un écart de 1,8 litre aux 100 en moyenne avec la consommation homologuée. Des données rendues publiques et disponibles sur son site internet.

