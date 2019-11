publié le 26/11/2019 à 07:34

Wonder Boy, c'est l'histoire d'Olivier Rousteing, directeur artistique chez Balmain né sous X, de sa quête et à travers elle, celle de tant d'autres. Pendant des semaines, Anissa Bonnefont l'a suivi sur les chemins de son passé pour découvrir qui sont ses parents biologiques. L'histoire d'un besoin, d'une nécessité de savoir d'où l'on vient. Car l'enjeu, au-delà de la vérité, c'est la construction de son identité.

Comment se construire quand on ne sait pas d’où l’on vient ?

Invité.e.s

- Anissa Bonnefont, réalisatrice du documentaire Wonder boy- Olivier Rousteing, né sous X qui sort demain au cinéma

- Patricia Chalon, psychologue et psychothérapeute et présidente d'Enfance Majuscule