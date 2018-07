Comment rompre avec quelqu'un ?

publié le 28/06/2017 à 07:00

Que l'on ait partagé quelques semaines, quelques mois ou plusieurs années avec une personne, mettre un terme à une relation amoureuse n'est pas simple. L'annonce de la séparation voulue par l'un(e) et endurée par l'autre est bien souvent compliquée à vivre pour les deux. C'est pourquoi la forme est aussi importante que le fond. Certains expédient la fin de l'histoire via un SMS ou un E-Mail, d'autres font silence radio. La lâcheté fait cependant plus de dégâts qu'une discussion bienveillante mais ferme. Quelles sont les erreurs à éviter ? Est-il possible de "bien" clore une relation ?



Invités

- Saverio Tomasella, docteur en psychologie clinique et psychanalyste

- Patricia Delahaie, psychosociologue, coach de vie et coach en amour

Livre : "La relation mère-fille : les 3 clés de l'apaisement" (Éditions Leduc.s)



La relation mère-fille les 3 clés de l'apaisement (Editions Leduc.s)

