publié le 29/06/2019 à 07:00

Comment profiter du soleil sans mettre sa peau en danger ?

Invité : Nicolas Dupin, professeur de dermatologie à l'université Paris Descartes et exerce à l'hôpital Cochin, auteur de Mon amie la peau (Editions Jean-Claude Lattès)



Quels cocktails maison savourer pour se rafraichir ?

Invité : Yoann Demeersseman, formateur en mixologie et auteur de Mon cours de cocktails (Editions Dunod)



Comment arroser nos plantes en notre absence ?

Invité : Hugo Meunier, co-fondateur de Merci Raymond, ouverture d'un restaurant locavore Le relais restaurant (Paris 11ème) et auteur de Tous acteurs de la Révolution Verte (Editions Marabout)

