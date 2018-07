publié le 28/01/2017 à 10:30

Maison : Paris Déco off pour les amoureux du tissu

C'est le rendez-vous des éditeurs de tissu qui montrent leurs nouvelles collections et ouvrent leurs show-rooms à tout le monde. C’était la semaine dernière, mais vous pouvez encore voir les vitrines des magasins décorés pour l'occasion.



Le gagnant, pour la rive droite : la vitrine de Lelièvre 13 rue du Mail. Ils ont reproduit un salon sous les toits avec une verrière et la vue sur Paris en photo noir et blanc. Devant cette fenêtre, un canapé avec un tissu vert d’eau et des coussins de multiples couleurs, plus loin un lit et aussi une balancelle, des poufs toujours recouverts de somptueuses étoffes, c’était quand même le but. C’était sublime aussi chez Jab. On voyait un mannequin avec une robe haute couture faite dans du tissu d’ameublement, chez Pierre Frey, c’était le bureau d’un décorateur qui était reproduit.



Pour la rive gauche, félicitations à Karine Sajo. Elle a reconstitué l’échoppe d’un bouquiniste, vous savez sur les quais, ils ont de grandes boites. Dans la boite, elle avait empilé des livres et chacun était recouvert avec un tissu de couleurs. Le thème Paris en couleurs était très bien respecté. Super idée et d’ailleurs, si vous en avez marre de l’hiver, c’est une bonne idée pour booster votre bibliothèque à la maison.

La boutique Lelièvre Crédits : Lionel Roy | Date : 26/01/2017
La vitrine JAB Crédits : Lionel Roy | Date :
La boutique Sajo Gagnate Crédits : Lionel Roy | Date :

Brocante : la Foire internationale des Cinglés du cinéma

C’est avant tout une bourse de collectionneurs de renommée mondiale ! Les exposants viennent du monde entier, France, Belgique, Allemagne, Argentine, ou Etats-Unis bien sûr. Autant vous dire qu’ils sont nombreux, il y en a environ une centaine. Donc n’espérez pas faire un petit tour et puis s’en va. Il y aura nombre d’affiches de films, des affiches originales à chiner, mais aussi des projecteurs, des caméras, des bobines, des photos de plateau, tout un tas d’accessoires qu’on peut imaginer sur un plateau de cinéma. Sans compter les revues anciennes de cinéma. À vous de chiner, vous pouvez acheter évidemment, mais aussi échanger vos objets, si vous en avez.

Des auteurs seront également présents, comme le réalisateur Jean-Pierre Mocky qui viendra y dédicacer son dernier livre. Aujourd’hui, c’est Patrice Leconte qui est l’invité d’honneur : il vient présenter la séance de son film Les grands ducs (Noiret, Marielle et Rochefort, 1996). Bien sûr, il y a aussi des projections de films comiques du début du 20e siècle, muets ou parlants, de Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Buster Keaton.



La Foire internationale des Cinglés du cinéma

Espace Jean Vilar, 9 boulevardHéloïse

95100 Argentueil

Cuisine : des galettes de navets croustillantes

Vous pouvez faire cette recette avec 100% de navets jaunes, mais moi, je préfère ajouter un peu de pomme de terre, ça tient mieux. Pour 4 vous prenez, 300 g de gros navets jaunes et 300 g de patates. Vous épluchez, vous passez à la râpe à gros trous, vous hachez très finement un petit oignon doux des Cévennes, vous mélangez aux légumes râpés, vous ajoutez du sel, du poivre, un peu de muscade si ça vous dit, une cuillère à soupe de persil ciselé, pareil, c’est facultatif. Maintenant, une poêle chaude, du beurre, beaucoup de beurre, et du bon !



Vous tassez votre mélange de façon à former de fines galettes, et là vous laissez bien dorer, on va dire 8-9 minutes de chaque côté… et vous servez bien croustillant avec une salade verte, ou alors en accompagnement d’un bout de veau bien tendre, un onglet, ou du canard, évidemment, pour un clin d’œil au canard aux navets

Jardin : vos conseils pour prendre soin des oiseaux

Les jardiniers qui nous écoutent aiment la nature. Vraiment. La protection des oiseaux pour eux, c’est important. Nous avons reçu de nombreux messages de la part des auditeurs, qui dévoilent leurs astuces pour s'occuper des oiseaux l'hiver. Un jardinier qui a un drôle de pseudonyme, "Matchnul", a écrit sur RTL.fr. Il conseille de donner de petits morceaux de viande rouge aux oiseaux en hiver. J’étais sceptique mais je me suis renseigné à la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). C’est sans danger et très apprécié des mésanges, sittelles, pics verts et moineaux.



Beaucoup de messages, aussi citant les miettes de pains. C'est une bonne initiative si vous n'en abusez pas, car le pain d'aujourd’hui n’est plus le pain d’autrefois. Les miettes sont trop salées. Donc cela doit être juste un complément.





En revanche, toujours sur les conseils de nos auditeurs et après vérification auprès de la LPO, on peut donner des pommes bien mûres. Pareil pour les cacahuètes non salées que l’on trouve dans les animaleries. C’est une suggestion de "Ladywaterloo" sur RTL.fr. Attention, il faut les briser et en mettre peu à la fois, car elles sont toxiques si elles restent trop longtemps humides dehors. Une dernière friandise pour les oiseaux insectivores, un tout petit peu de pâtés pour chiens et chats.



Un dernier conseil : protéger et nourrir les oiseaux, c’est bien. Mieux les connaitre, c’est un bonheur. Surtout avec le livre Reconnaître les chants d'oiseaux de Jännes et Roberts, aux Editions Ulmer, 12,90 euros.