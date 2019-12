publié le 04/12/2019 à 07:00

On grandit ensemble, on s’adore, on s’agace, on se jalouse, on s’allie, on se protège, on se chamaille, on se déteste… Parfois même, on se ressemble ou nous sommes l'opposé l'un de l'autre : peu importe nos relations et nos histoires, nos frères et sœurs nous permettent de construire notre caractère et notre personnalité.

Comment nos frères et sœurs façonnent-ils notre personnalité ? Quelle est leur influence sur notre identité ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne, cofondatrice de l'association E-enfance et auteure de Et la famille recomposée ? (Editions Solar)

- Isabelle Pailleau, psychologue et thérapeute familiale. Auteure de Positive Sketching - comment la pensée visuelle peut contribuer à votre bonheur et à celui des autres… (Editions Eyrolles)

Et la famille recomposée ? (Editions Solar)

Positive Sketching (Editions Eyrolles)