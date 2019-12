publié le 05/12/2019 à 07:42

La timidité, la peur de ne pas dire ce qu'il faut, la pression de paraître sous son meilleur jour... Les raisons qui nous empêchent d'être à l'aise dans une conversation peuvent être nombreuses. Mais la possibilité de rompre ses blocages, de renouer avec sa confiance en soi n'est jamais très loin !

Comment être à l'aise dans une conversation ? On est fait pour s'entendre et ses invités, Guillaume Villemot et Me Bertrand Périer, vous donnent quelques clés.

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Guillaume Villemot, fondateur du Festival des Conversations



- Bertrand Périer, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il enseigne l’art oratoire à Sciences Po et HEC