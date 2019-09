"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !

Un petit défaut physique , une origine sociale différente des personnes que l’on côtoie, un acte que l’on préférerait oublier et celles que l’on peine à expliquer… Grandes ou petites, futiles ou profondes, chacun renferme en lui-même ses hontes . Et si, comme le disait Sartre, « La honte passe quand la vie est longue », essayons quand même de prendre un peu d’avance, et d’ apprendre ensemble à les évacuer ! Pourquoi la honte nous frappe-t-elle sans relâche ? Comment s’installe-t-elle en nous ? Mais surtout, comment dépasser nos hontes ?

Elles nous habitent, elles réduisent notre confiance et elles laissent leur empreinte en nous : il n'est pas toujours facile de vivre avec ses hontes... On y fait face et on les dépasse dans On est fait pour s'entendre !

