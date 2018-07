publié le 27/05/2017 à 10:31

Pour changer du carrelage, on peut avoir des motifs extra avec du papier peint sous la douche : des perroquets sous la douche, ou des cactus, ou un papier peint représentant une bibliothèque avec des livres... C’est en réalité un papier en fibre de verre sur lequel ensuite on passera un vernis organique, qui va le rendre totalement hermétique.



La pose du vernis doit vraiment être bien faite pour assurer une étanchéité totale. Mais vous l’appliquer sur vos anciens carreaux. Il faudra quand même unifier les joints avant de le coller. L’avantage du papier peint, c’est son énorme pouvoir décoratif !





C’est environ 150 euros du mètre avec tous les produits dont vous aurez besoin : le primaire pour lisser la surface, la colle et le vernis. Le vernis d’ailleurs qui garantit le maintien des couleurs. À Nice, il est au plafond d’un restaurant (le Dandy) et le papier peint représente un jeu de cartes géant.

Cela s'appelle Wall and déco, c'est un photographe de mode Italien, Christian Benini, qui avait pris l’habitude de créer ses propres papiers peints, pour avoir un fond sympa derrière ses photos Comme tout le monde flashait sur ses créations, il a décidé de lancer sa marque. Aujourd’hui, il y a 1.400 motifs.

Brocante : les lessiveuses anciennes

Jusqu’au milieu du XXe siècle, voire aujourd’hui, la lessive était exclusivement une affaire de femmes qui allaient au lavoir municipal tous les lundis : trempage, essangeage (Le linge est place´ dans de l’eau avec du sel de soude permettant aux fibres du linge de s’ouvrir.), coulage, battage, rinçage, essorage et séchage, 7 étapes en tout, à faire à chaque lessive.



C’est une marmite en tôle galvanisée fermée par un couvercle, avec en son centre un long tube vertical qui se finit par une sorte de champignon. On la posait sur un feu qui en chauffant l’eau et la lessive, remuait le linge grâce à un astucieux système de fontaine interne.



Ces lessiveuses se trouvent assez facilement dans les brocantes et vide-greniers à des prix accessibles. Et en plus de leur intérêt historique, leur look très tendance vous permettra de les utiliser comme bacs à fleurs dans votre jardin, voir comme élément de déco intérieur. On en trouve à partir de 15 euros à peine, 40 euros pour celles qui sont en très bon état. Ce qui est amusant, c’est que vous pouvez en voir qui ont toujours leur grande étiquette d’origine, sur laquelle on lit "machine à laver".

Cuisine : des blettes sans béchamel

Les feuilles des blettes, vous allez les tailler en lanières, en bandes, pas trop fines sinon ça fera de la charpie à la cuisson. Et les côtes, une fois bien rincées, évidemment, vous en faites des biseaux — dans les 3-4 cm de largeur. On va partir sur un de sauté avec une garniture aigre-douce, comme on la ferait du côté de la Sicile.



Prenez ensuite des pignons de pin, un peu de miel, quelques raisins secs de Corinthe (les plus foncés), un citron confit, quelques olives niçoises (les toutes petites) et puis de l’huile d’olive. Mettez un bon fond dans la gamelle, et là, vous allez faire sauter à feu vif les côtes de blettes.



Vous ajoutez ensuite l’écorce de citron taillé en fine brunoise, le miel, les raisins réhydratés, les pignons torréfiés et, juste à la fin, les lamelles de vert de blette et les olives, qui vont apporter un peu de verdeur, de fraîcheur. Vous rectifiez en sel et en poivre et vous servez cela tel quel, si cela vous dit, ou alors avec un joli morceau de poisson, un beau pavé de mulet, ou des petits rougets en friture.

Jardin : les portes ouvertes de L’arboretum de Chèvreloup

L'arboretum de Chèvreloup Crédit : Thierry Denis

L’arboretum de Chèvreloup touche le jardin de Versailles. Les samedi 3 et dimanche 4 juin prochain, nous pourrons le visiter, de fond en comble, y compris les recoins cachés. Pendant le reste de l’année, les amoureux de la nature s’y promènent déjà au milieu de 1.700 espèces d’arbres différents dans 50 hectares de nature, sans bruit de voiture, avec chevreuils et lièvres en pagaille.



Pour les 3 et 4 juin, la totalité de l’arboretum est ouverte au public. Ce n’est plus 50 mais 200 hectares de nature pure, 200 hectares d’arbres rares. 200 hectares de liberté. Ces arbres ont été plantés par pays d’origine, dont d’étonnants conifères des montagnes de Corée. Les serres seront aussi ouvertes avec 2.200 plantes succulentes hallucinantes, colossales. Des cactus, comme on dit, "de rêve", mais aussi des Cycas de légendes qui datent de l’exposition coloniale de 1931. Ils fascinaient le Maréchal Lyautey.





Journées de Chèvreloup 3 et 4 juin 2017 10h/19h (fermeture des caisses à 18h)

Accès : 30, route de Versailles – 78 150 Rocquencourt.

En voiture depuis Paris, A 13, sortir à Versailles; en transports en commun, à partir des 3 gares de Versailles, bus B ou H jusqu’à la station "centre commercial Parly 2".