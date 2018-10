Comment bien choisir ses fraises ?

publié le 09/07/2018 à 12:30



Pour cette première émission d'RTL Vous Régale, les fruits rouges passent à la casserole ! Fraises, mûres, framboises, groseilles... Connaissez-vous leur histoire et leur origine ? Comment bien les choisir ? De quelle façon les consommer ? Des infos à la louche servies par un trio Franco-Italo-Belge !



Aujourd'hui au bout du fil, le chef Christophe Michalak vous livre sa recette de soupe de fraises. Estival, rapide, frais, délicieux et accessible à tous !

L'instant Luana Belmondo

Risotto aux fraises



Ingrédients pour 6 personnes



500 grammes de riz Arborio ou Canaroli

300 grammes de fraises

2 litres de bouillon végétal

75 grammes de mascarpone

75 grammes de parmesan râpé

100 grammes de beurre

1 verre de vin blanc

1 échalote hachée

Crème de balsamique

Poivre



"Dans une casserole, faites chauffer votre bouillon. Nettoyez les fraises et coupez-les en quartiers. Dans une sauteuse à fond épais, faites revenir l'échalote dans une noix de beurre puis ajouter le riz ; il doit devenir translucide. Déglacez au vin blanc, laissez évaporer puis ajouter 1/4 de fraises. Tournez puis continuez la cuisson du riz en ajoutant des louches de bouillon chaud. Vers la fin de la cuisson, ajoutez le reste des fraises, le mascarpone, le parmesan et une pincée de poivre. Mélangez le tout puis dressez dans une assiette avec le reste des fraises et quelques gouttes de crème de balsamique. C'est prêt !"

Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Anne Dutriez, à la tête de la dernière entreprise artisanale et familiale à Bar-le-Duc dans la Meuse, qui produit de la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie.

Retrouvez ses produits sur le site groseille.com !



Pour cette première escale de rêve de l'été, Jean-Sébastien nous emmène au Carnaval de Dunkerque. Fermez-les yeux... Écoutez... Vous y êtes !

