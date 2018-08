Comme un coq en pâte !

publié le 01/08/2018 à 12:30

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



Poulet, dinde, pintade, chapon, canard... La famille des volailles est vaste et accessible. Des recettes classiques (le fameux poulet-frites ou magret de canard au miel) ou light (en salade) en passant par les plus originales (dinde/poulet au lait de coco, citron vert...), ces viandes ravissent tous les palais, de 7 à 77 ans ! Mais comment bien choisir ses produits ? De quelle façon les cuisiner pour changer un peu de l'ordinaire ? Depuis quand en consomme-t-on ? Toutes les réponses avec notre trio Franco-Italo-Belge !

Allô Chef ?

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Frédéric Vardon du 39V Paris, 39V Hong Kong et Golf Club by Zinc vous donnera son tour de main pour cuire un poulet à la perfection et sa recette de la volaille Vallée d'Auge !



Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Damien Lacomme est agriculteur et patron de la Maison Garbay et de la Ferme de Compreste, à Saint Médard, dans le Sud du Gers. Il vous parlera de la plumaison à sec et de ses volailles élégantes présentées avec parure...



L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Direction la Chine pour l'escale de Jean-Sébastien. Fermez-les yeux... Écoutez... Vous y êtes !

