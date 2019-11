Coming out de nos enfants : la nécessaire acceptation

publié le 18/11/2019 à 07:16

72% des Français seraient prêts à accepter l’homosexualité de leur enfant en 2019, contre 61% en 2003 et 41% en 1996 (IFOP juin 2019). Les mentalités évoluent, et c’est tant mieux. Mais entre la façon dont on pense réagir en théorie et ce qui se joue réellement quand on vit la situation, il y a parfois un gap…

Demain soir à 20h50, France 5 diffusera le documentaire "Mon enfant est homo". Le réalisateur, Pascal Petit, a recueilli les témoignages de cinq parents. Le documentaire raconte la conversion de leur regard de parents sur l’homosexualité de leurs enfants.

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Pascal Petit, réalisateur du documentaire « Mon enfant est homo », diffusé le mardi 19 novembre à 20h50 sur France 5

- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute. Auteur de Dans la tête des hommes (Editions Payot)



Dans la tête des hommes (Editions Payot)