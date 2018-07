À combien s'élève l'entretien des voitures les plus vendues en France

publié le 26/02/2018 à 23:04

Quel est le coût de l'entretien des voitures les plus vendues en France ? Selon une étude signée du site Vroomly, comparateur en ligne du prix des réparations de voiture, le montant est en moyenne de 25.000 euros. Or, à l’usage, le coût réel d’un véhicule ne dépend pas uniquement du prix, mais de nombreux autres facteurs comme le carburant, l'assurance et l'entretien.



Si certaines dépenses sont clairement définies, les dépenses d’entretien courant du véhicule (vidange, filtres, bougies, plaquettes et disques...) sont toujours difficiles à estimer pour les automobilistes. Le budget entretien dépend à la fois du kilométrage mais aussi du type de conduite,et du garagiste.

Et de fait, ces dépenses d’entretien rentrent rarement dans les calculs et critères de choix d’une voiture. Pourtant, elles impactent réellement le budget auto, d’autant plus qu’elles augmentent de 2 à 3% chaque année. Soit deux, trois fois l'inflation, ce qui n'est pas rien. L'enquête porte sur les dix modèles les plus vendus en France, ce qui représente 711.000 voitures sur les deux millions immatriculées. Avec un profil type : un automobiliste qui roule 12.000 km par an, au carburant essence.

Qui est le moins cher à entretenir ?

Cette étude révèle qu’une voiture moins chère à l’achat n’est pas forcément moins chère à entretenir. Ainsi les citadines beaucoup plus abordables à l’achat ne sont pas toujours les moins chères à entretenir. C’est d’ailleurs un SUV compact, le Renault Captur, qui est le moins cher à l’entretien, avec un coût annuel moyen de 412 euros sur 10 ans, suivi de la Renault Clio IV à 422 euros.



Autre exemple, si à l’achat une Dacia Sandero d’entrée de gamme est 39% moins chère que la moins chère des Renault Clio, leurs coûts d’entretien sont sensiblement les mêmes 440 euros par an. Pourquoi ? Parce que la Sandero, qui est construite à plus bas coût en Roumanie, est entretenue dans l’hexagone au prix des pièces et de la main d’œuvre française.

