Combien de cafés faut-il consommer par jour ?

Quand on prend un café, il faut éviter de le prendre brûlant. Si on le prend trop chaud, les risques de cancer de l’œsophage augmentent. Par ailleurs, pour éviter de renverser sa tasse de café, une étude a révélé comment la transporter : il faut la tenir par le haut. Les scientifiques ont montré que le poignet fait à ce moment-là une sorte de pendentif. Vous éviterez de vous brûler et ça ne débordera pas.



On est inégaux devant le café. Certains peuvent en prendre le soir et dormir comme des loirs. Si on a tendance à ne pas dormir de la nuit lorsque l'on prend un café, il faut prendre un décaféiné. Autre constat : prendre trois cafés par jour réduirait les risques de diabète. Il ne faut pas non plus en abuser. Le trop est l'ennemi du mieux. Le café est un bon aliment : les études n'ont pas démontré de méfaits particuliers.