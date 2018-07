publié le 26/04/2016 à 18:40

Après la légère diminution de janvier, puis la hausse de février, les chiffres du chômage chutent à nouveau. Une chute significative, la France enregistrant une baisse de 1,7% du nombre de chômeurs de catégorie A. Un pourcentage qui représente 60.000 chômeurs de moins par rapport au dernier pointage, au mois de février 2016. "C'est un chiffre extrêmement important pour les Français, pour ceux qui ont retrouvé un emploi et qui ont une activité aujourd'hui. Il faut que l'on continue à appuyer sur les leviers d'investissement, sur le soutien aux entreprises et les mesures d'aide à l’embauche. C'est très important", déclare Stéphane Le Foll,qui évoque des "signaux positifs", au micro de RTL.



Le porte-parole du gouvernement s'est félicité de ses chiffres alors que le gouvernement note une baisse de près de 50.000 chômeurs depuis le début de l'année. "Après la stabilité constatée au dernier trimestre et semestre, on notre une décrue. Il y a un changement dans la courbe des demandeurs d'emploi, c'est important", explique-t-il.

Celui qui a lancé "Eh oh la gauche !" avec de nombreux ministres hollandais, refuse pourtant d'exprimer clairement une "inversion de la courbe du chômage". "Il faut que nous poursuivions parce qu'un inversion doit se faire dans la durée, sur l'ensemble des mois qui vont venir", explique-t-il alors que la candidature de François Hollande à la présidentielle de 2017 est notamment conditionnée par les chiffres du chômage. "On n'en est pas là, François Hollande a clairement indiqué qu'il prendrait sa décision à la fin de l'année et là, ce sont les chiffres du mois de mars", défend-il.