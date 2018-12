publié le 31/08/2018 à 07:30

Douche, machine à laver, chasse d'eau... Pour certains Français, payer sa facture d'eau peut demander un gros effort financier. Face à ce constat alarmant, le gouvernement a annoncé le 29 août la mise en place d'un "chèque eau". Cette aide, comparable au chèque énergie, doit permettre aux plus démunis de régler leur facture d'eau et ainsi limiter les impayés.



Concrètement, il s'agit d'un chèque annuel dont le montant pourra être déduit directement de la facture d'eau. Il pourrait être adressé aux propriétaires et locataires bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASPA, CMUC...).

Cette mesure devrait être déployée partout en France, "peut-être dès 2019", affirme l'entourage du secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition Écologique Sébastien Lecornu, cité par Les Échos.



La mesure est déjà expérimentée dans plusieurs villes

Selon le site de l'administration française, l'aide financière pour le paiement des factures d'eau est déjà expérimentée dans une cinquantaine de communes et agglomérations. À Rennes par exemple, où la mesure est en test depuis plusieurs mois, un chèque-eau d'un montant de 30 euros est remis aux plus précaires, explique France Info.



Dans d'autres communes, c'est le principe du tarif progressif qui est appliqué : le prix de l'eau varie en fonction de vos revenus.



Cette annonce du gouvernement s'inscrit dans le cadre d'un plan dévoilé le 29 août par le Premier ministre Édouard Philippe à l'issue des Assises de l'eau, qui avaient débuté en avril dernier.