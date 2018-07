Changer de banque devient un jeu d'enfant à partir de février

et Julien Absalon

publié le 31/01/2017 à 18:55

C'est une des conséquences de la loi Macron. À partir de la semaine prochaine, il sera plus facile de changer de banque. L'an passé, moins de 5% des Français l'ont fait. Les raisons de ce petit chiffre ? Des démarches trop fastidieuses ou des délais trop longs... Mais à compter de lundi 6 février, ça va changer.



À présent, il ne faudra qu'une semaine pour changer d'établissement bancaire et ouvrir un nouveau compte. Pour le client, la démarche est simple : il faut délivrer un mandat de mobilité bancaire, fourni par la nouvelle banque, puis transmettre un relevé d'identité bancaire (RIB) correspondant à l'ancienne banque. Et c'est tout.

Ensuite, la nouvelle banque et l'ancienne se chargent du reste et doivent échanger leurs informations. La nouvelle banque va récupérer vos extraits de compte des 13 derniers mois, pour ensuite envoyer les nouvelles coordonnées bancaires à tout le monde. Cela concernera non seulement votre employeur, pour le salaire, mais aussi les impôts, l'assurance maladie, la Caisse d'allocations familiales ou même votre salle de sport ou encore votre opérateur téléphonique pour les abonnements mensuels.

Les banques en ligne passent à l'attaque

Ce n'est donc pas au client de sa charger de récupérer les données sur les virements et les prélèvements en cours. C'est donc désormais aussi à l'ancienne banque de prévenir de l'arrivée d'un chèque ou de tout autre demande de paiement sur un compte clôturé. S'il faut une semaine pour changer de banque, un délai de 22 jours ouvrés est accordé aux banques pour s'occuper de ces détails techniques.



C'est un véritable big-bang pour les banques traditionnelles. Mais cette nouvelle législation répond à une tendance des Français qui sont plus enclins depuis quelques mois à opérer un tel changement, notamment pour obtenir des taux d'intérêt plus intéressant sur les prêts immobiliers. Les banques en ligne, traditionnellement moins chères, vont par conséquent se montrer très offensives à partir du 6 février afin de faire venir leurs clients chez elles.